新北市教育局今辦理全國首創頂尖群科成果暨全國首部技職教育政策白皮書-新北NO.1技職6.0發布記者會，與產官學各界來賓共同發布新北市技職教育政策白皮書、啟動4年8億元計畫翻倍投資技職教育，培養自主終身學習全方位發展的新技職人才。

新北市長侯友宜表示，隨著全球教育環境的變化，新北市技職教育發展方針也邁出新未來階段。新北NO.1技職6.0 New Top World世界頂尖人才的核心架構包含六個面向「適性扎根、產學跨域、數位科技、自發創新、人文美感、國際專業」，期待能培育每位學生不只適性發展，更具備專業、跨域、創新及應用科技能力，同時能夠擁有服務社會及美學的素養。

新北市副市長劉和然出席記者會指出，未來4年新北技職推動6.0六大核心能力，4年翻倍8億經費培育世界NO.1的NewTopWorld世界級人才。（新北市教育局提供）

副市長劉和然出席記者會指出，未來4年新北技職推動6.0六大核心能力：未來力、實踐力、競爭力、影響力、永續力及全球力，目標提供千場職業試探活動培養未來力、千家產官學研合作推動實踐力、千萬經費補助公私立技高數位升級促進競爭力、推動千件專題創客自主學習作品發揮技職影響力、千名師生參與技職社會責任及美感永續活動展現永續力、支持千名技優師生國際見學及線上交流展現全球力，以六大面向30個行動方案，4年翻倍8億經費培育世界NO.1的NewTopWorld世界級人才。

活動現場也有多所技職學校設攤，包含歷年培育出百名選手及本屆最年輕資訊國手的新北高工；將光纖與服飾結合，探索服裝創新可能的樟樹國際實中；全國唯一模具設計中心，整合產官學力量帶來各式精密模具模型的三重商工。

唯一陸海空土地資源中心的瑞芳高工；三鶯文創園區、科大及陶瓷產業共培跨域設計人才的鶯歌工商；設計界各項競賽常勝軍，培育國際藝術人才的復興商工；全國首創甜點課程創意點心研發中心的淡水商工；培育新北AI科技人才，全國第一科技人才培育中心的泰山高中，展現頂尖技職教育成果。

教育局長張明文表示，培育每個孩子適性發展，是新北市的教育使命，新北市未來將結合產業及民間資源、境內23所大專校院、323所高中職及國中小推動跨界技職大教育合作並以新北市X新未來X新技職理念，邁向世界NO.1目標。