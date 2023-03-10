自然界真是無奇不有！西班牙東部城市庫列拉（Cullera）海岸，上周六（4日）出現了一隻姿勢奇特的長鬚鯨（fin whale），牠的身體彎曲有如弓形，引發生物學家好奇。經過初步研判，這隻鯨魚很可能罹患了嚴重的脊椎側彎。

根據《每日郵報》報導，西班牙當地水族館得知海岸出現鯨魚，立刻派獸醫和生物學家前往察看，發現這頭長約17公尺、重達40公噸的鯨魚正以一種十分困難的姿勢游泳。起初專家以為牠被魚網困住，身體無法施展，才會呈現彎曲的姿勢。但經過仔細查看後，卻發現海裡沒有漁網，鯨魚其實是罹患了嚴重的脊椎變形，也就是脊柱側彎，才導致牠無法正常游泳。

據報導，過去雖曾有鯨魚被船隻撞斷脊椎仍順利存活，但從來沒有出現過鯨魚罹患脊椎側彎的紀錄。近期一份研究顯示，鯨魚存在地球雖然已有5千萬年歷史，但擁有巨大的身體卻是近5百萬年才發生的事。從演化的角度來看，「巨人症」（gigantism）讓鯨魚在自然環境中更容易獲取食物，也比較不容易被天敵獵殺，但是否因此引發脊椎相關疾病，仍有待進一步研究。

成年長鬚鯨的身長最多可到24公尺。根據世界自然基金會（World Wildlife Foundation）的資料，長鬚鯨屬於「易危」物種，目前全世界大約有5萬至9萬頭。