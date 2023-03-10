花蓮市人口稠密，即將進入夏天，為預防蚊蟲孳生，花蓮市公所進行全市44里排水設施清淤工作，並同步執行排水溝噴藥消毒作業，今天清潔隊作業時，發現水溝裡除了落葉、垃圾外，還發現大量煙蒂，以及破損石塊，恐阻礙水溝流暢，呼籲民眾注意著家店門外環境清掃，讓排水更加順暢。

花蓮市清潔隊自3月1日起執行清溝任務以來已進入第8個工作天，目前已完成清溝作業包括國風、國治、國威、國華、國魂等5個里鄰。

市長魏嘉彥（右）關心清潔隊清溝工作，與清潔隊長吳慶展了解清溝作業。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉彥今天到國安里關心清溝現況並慰勞清潔隊員辛勞，清潔隊員在現場操作清溝車，搭配高壓水管、高壓噴頭及高壓清洗機等機具，將水溝裡的汙泥、樹葉、樹枝、石塊、垃圾、塑膠袋等物品清除，再用高壓沖洗機將溝壁累積的泥土沖洗掉，恢復水溝通暢。

清溝作業，發現水溝有煙蒂、垃圾，甚至還有破損石塊。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

清潔隊長吳慶展指出，清溝時發現溝體破裂，清潔隊會拍照並通知建設課會勘改善。水溝內也發現堆積大量菸蒂、落葉或垃圾，甚至還有飲食商店前水溝有油垢結塊或殘存菜渣、飯粒等。

吳慶展希望民眾注意環境清潔，店家小吃飲食店家也該做好油水分離設施，勿將菜渣或飯粒排入水溝內，以免造成溝面惡臭、孳生蚊蠅，進而影響環境衛生。

魏嘉彥說，花蓮市人口稠密，汙水排放量高，容易發生環境衛生污染及排水溝阻塞，以及誘發傳染病等情形，市公所每年3月進行全市清溝及消毒工作，今年清溝會在5月19日完成，消毒作業則在5月24日結束，請民眾配合維持居家環境清潔衛生，共同為防汛工作提早配合做好準備。