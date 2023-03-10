英國女星艾瑪柯林（Emma Corrin）近期演出影集《王冠》中黛妃一角備受關注，日前她出席於耶納宮（Palais d’Iena）舉辦的巴黎2023秋冬系列時裝週，並在秀場中擔任壓軸登場，不過她下身所穿的「水晶三角褲」卻引發網友議論。

艾瑪柯林近日參加巴黎2023秋冬系列時裝週，並穿著時尚品牌MIU MIU服飾壓軸登場，而該品牌造型主打「下身失蹤」，因此可見艾瑪柯林身穿土黃色高領上衣，下身僅搭配「水晶三角褲」及黑絲襪，讓她得以展現修長的美腿，加上她一頭俐落的金色短髮與高級厭世臉，展現十足叛逆氣場，為這場秀畫下完美的句點。

不過該造型曝光後卻引發網友留言批評：「為什麼要穿著像成人紙尿褲的東西」、「金色的內褲…」、「冬天的內褲」、「這個造型我不行」、「這褲子很不優雅，是誰設計的？」、「確定不是惡搞嗎？」、「蠻省布料的」、「明年冬天大家一起穿金色內褲？」甚至更有人直呼：「她很漂亮，但這是時尚的災難」。

事實上，MIU MIU 2023秋冬服裝是以基本款式的高領毛衣、及膝裙、連帽運動衫等，搭配透膚雪紡材質，並強調「下身失蹤」概念，壓軸的幾套造型更是讓模特兒穿著四角褲登上伸展台，而設計師Miuccia Prada在接受雜誌訪問時曾說：「藝術家做一件作品，理論上他們應該單純為了理念而做，不需要其他原因」。