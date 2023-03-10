權值股今成壓盤元凶，傳出台積電遭韓國三星挖角前研發主管，台積電(2330)開低走低，終場收跌1.73%、報在513元，聯電(2303)收跌0.95%、報在52元；鴻海(2317)下跌0.49%、收在102元；IC設計指標聯發科(2454)收跌1.43%、報在756元，股王信驊(5274)早盤後由黑翻紅，午盤後更是一路拉高，終場收漲2.48%；面板雙虎友達(2409)、群創(3481)分別收跌1.89%、1.37%。

矽谷銀行股暴跌，市場憂心是否是另一樁雷曼風暴，衝擊台股金融族群，國泰金(2882)重挫逾2%，富邦金(2881)、新光金(2888)、台新金(2887)收跌逾1.8%，其餘玉山金(2884)、中信金(2892)、合庫金(5880)跌幅也逾1%。

航運股今相對有撐，主要是貨櫃三雄中陽明(2609)每股擬配息20元，現金配發率約38.6%，今現買氣，終場收漲2.54%，長榮(2603)收漲0.3%，萬海(2615)則是收跌1.25%。

分析師表示，台股受到到美股衝擊，重挫244點，加權指數上漲氣勢轉弱，時序正值第四季財報及2月營收陸續公布，市場開始檢視基本面，個股震盪恐加劇，短線上個股輪動速度仍舊較快，建議維持選股不選市，布局趨勢題材族群，如新能源概念、電動車與車電、ChatGPT相關高速運算、疫後消費觀光，搭配升息議題的銀行及高股息殖利率概念股。

下周市場聚焦3月16日的歐洲央行會議，市場預計歐洲央行將升息2碼，主因是歐元區通膨已由能源通膨擴散至其他領域，且大多數官員們認為，擔心過度升息的危險為時過早。經濟數據部分，將陸續公布美國物價、零售銷售，大陸固定投資、零售銷售，宜留意美中零售銷售數據，將透露全球終端需求復甦情況。