50歲郭先生從事建築業長年為家庭打拚，年輕時抽菸喝酒，酒齡近30年，去年被診斷為酒精性肝硬化，經朋友介紹到台中慈濟醫院，當時已有黃疸、腹水，肝臟功能喪失，為「失代償性」肝硬化。去年9月等待大愛贈肝，3個月後進行移植手術，在歷經10個小時手術後，加上護理團隊超過30天悉心照顧，終於讓郭先生身體水準恢復到能夠出院狀態。

台中慈濟醫院順利完成首例肝臟移植，10日為患者郭先生舉行重生會，郭先生與太太送上花束，感謝醫療團隊的付出。器官移植中心主任鄭紹彬代表接受，大家一起分享重生蛋糕，迎接彩色人生。

郭先生從事建築業為家庭打拚，育有3名孩子，年輕時抽菸喝酒，酒齡近30年，去年被診斷為酒精性肝硬化。郭太太說，一開始在別的醫院就醫，後來到台中慈濟醫院，當時已經有黃疸、腹水，肝臟功能喪失，為「失代償性」肝硬化，去年9月等待換肝。

主任鄭紹彬說，病人曾抽出高達5000c.c.的腹水，情況危急必須接受肝臟移植手術，等待3個月後幸運配對成功。

郭先生住院治療時，幸運配對到大愛捐贈的肝臟，有了翻轉黑白人生的機會，醫院器官移植團隊歷經10.5小時的手術，成功移植大愛肝臟到郭先生腹腔繼續運轉；護理團隊接手超過30天的悉心照顧，終於讓郭先生身體水準恢復到能出院狀態。

郭先生表示，一開始身體也沒有不適，只是會感覺比較勞累，到醫院檢查後發現是肝硬化，猶如判死，他只能接受並開始交代事情。但後來醫生提出肝移植這條路，心想這是一個機會，就努力下去，一路走來，家人都相當支持，也是最辛苦的！

鄭紹彬指出，「肝臟移植手術並不困難，但卻是複雜型的手術。」即使手術成功，術後的護理照護更重要，從開刀房、加護病房到一般病房的每個階段，都考驗著各醫療團隊的合作默契與專業整合能力。

台中慈濟醫院院長簡守信表示，肝臟移植手術成功，是醫院重要的里程碑，移植中心未來將朝向全器官移植目標發展，要用最好的醫療品質照護，服務需要的病人與家屬，提升存活率與術後照顧能力，翻轉病人的黑白人生，迎接多彩未來。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。