開幕沒多久的阿里山英迪格酒店，日前被爆出價格昂貴；業者強調，房客入住前都知道價格。疫情解封後，國旅市場熱絡，觀光旅館房價居高不下，住一晚動輒兩、三萬元。業界指出，除了品牌、服務，最主要還是因為「土地取得不易」。

阿里山英迪格就算沒有投訴人稱的2晚（含餐）7萬元，平常一晚也要破萬；知名景點如日月潭、礁溪、墾丁等地，觀光旅館房價也是上萬元，甚至連高檔民宿都比照辦理，遇到連續假期，更是喊到天價。

根據《三立新聞網》報導，旅遊業者李奇嶽指出，若與「國際五星度假酒店」相比，台灣的房價並沒有高出許多，但台灣飯店規模較小、建築成本高，「我們的土地貴，尤其風景區更貴，因土地取得不易，且法規還有諸多限制，建築成本高，房價當然下不來」。

台灣的國旅市場也特別吃假日客，導致周五、周末入住特別貴。周間價格雖便宜，但實際能出遊的人口並不多，不像國外平日還有觀光客支撐。