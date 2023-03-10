蔡英文總統10日到彰化感恩奉香為民祈福之旅，上午到員林建大輪胎廠，強調政府會持續推動計畫協助企業，讓台灣中小企業越建越大。（吳敏菁攝）

蔡英文總統10日到彰化感恩奉香為民祈福之旅，上午到員林建大輪胎廠，強調政府會持續推動計畫協助企業，讓台灣中小企業越建越大。（吳敏菁攝）

蔡英文總統10日到彰化感恩奉香為民祈福之旅，上午到員林建大輪胎廠，強調政府會持續推動計畫協助企業，讓台灣中小企業越建越大。（吳敏菁攝）

蔡英文總統10日到彰化感恩奉香為民祈福之旅，上午到員林建大輪胎廠，強調政府會持續推動計畫協助企業，讓台灣中小企業越建越大。彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美出席，再次爭取加速推動彰化建設的六大訴求，期能加速提升彰化產業帶動經濟發展。

蔡英文表示，這次是舊地重遊來到建大輪胎，建大已經成為更大、更蓬勃發展且具有台灣代表性的公司，建大為了落實淨零碳排，採購環保材料，積極進行智慧轉型，無論是自行車、電動運輸工具都不斷推陳出新，是台灣企業轉型的典範，聽取簡報注意到「免充氣的輪胎」，非常有遠見，對台灣的國防工業發展有很大幫助，並承諾政府也會持續推動計畫協助企業，讓台灣中小企業越建越大。

建大董事長楊啓仁簡報，建大於亞洲共有8座輪胎工廠，北美、歐洲等有10座輪圈製造及裝配廠，在研究發展不遺餘力，臺灣是集團的研發總部，意味根留臺灣。研發的「免充氣輪胎」在2020年獲得台灣精品獎，建大輪胎與全世界一級的品牌相比絲毫不遜色。

經濟部常務次長林全能表示，建大公司自1962年創立至今將邁入61年，是國內第2大的輪胎生產廠商，在2012年得到經濟部國家產業創新獎，2013年獲得第一屆卓越中堅企業獎，也就是所謂的隱形冠軍。建大輪胎在國際市場競爭也有重要的優勢，在各國都有技術中心，在臺灣也完成研發總部的建設並數位轉型、淨零碳排。

蔡英文隨後也到鹿港鹿山寺上香，祈求國泰民安，並到台灣玻璃廟和廠商聯合會、彰濱工業區鹿港、線西廠協會、全興工業區廠商協會、芳苑與社頭織襪和田中工業區廠聯會等座談交流。

彰縣府把握機會向總統爭取加速推動彰化建設六大訴求。一、加速二林精密園區的推動，二林精密園區送至中央，卻一直沒有對環評做大會的審議；二、爭取綠能稅的發放；三、南彰化改為發展智慧農業專區。四，彰化第二期漁港工程還缺少29億元的工程款。五、彰化市青創基地中興莊，縣府自籌1億元挹注，縣府希望蛻變成國防部的重要的眷村改建，但財政部卻突然要收2億多元的土地費用，期望能提升到中央層級，變成國防部的重要眷村延續，傳承下去。最後是台中綠線捷運延伸到彰化，拜託總統幫忙彰化縣發展，讓彰化人的生活更好。