蘇清泉提當選無效之訴，並聲請重新驗票。(林和生攝)

去年底以1萬餘票惜敗的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉向屏東地院提起選舉無效之訴，蘇委任律師針對有疑慮投開票所聲請重新驗票，至於是否驗票，合議庭將於13日作出裁定。

蘇清泉認為，此次選舉屏東投開票發生諸多亂象，包括選票誤植、少拿選票、開票時間過長，裡頭疑點重重，除聲請不分投開票所重新驗票外，也希望勘驗選舉人名冊，懷疑被有人人士動過手腳。

但選委會及周春米委任律師表示，選舉人名冊讓在屏東縣選委會內會被動手腳，似乎在質疑公務員拆封、修改，這種懷疑根本是無稽之談，且懷疑並非調查必要性。

對於聲請調查證據部分，法官也作出宣示不准予勘驗選舉人名冊711本，理由是，蘇陣營認為選舉人名冊中以指印領取選票，有未經管理員或監查員蓋章證明者，而有違法領票情事，及質疑選舉人名冊未與選票一併封箱保存恐有遭塗改可能，只要經過閱覽即可釐清，不需行勘驗程序，因此同意給予一周閱覽時間。