桃園航空城經歷多次抗爭，現步入實質開發階段，市府因應產業投資需求、配合2050淨零碳排，規畫開發28公頃大園內海產業園區，招商風電與綠能產業鏈，今舉辦首場公聽會。民眾組成守護內海家園自救會抗議，強調開發區都是良田，且附近已有許多工業區，批政府重視工業、輕視農業，應輔導發展精緻或創新農業。經濟發展局說明規畫產業園區原因後表示，盼透過公聽會收集地方意見，針對民眾權益、居住正義和環境影響等，都會拿出誠意做好因應。

守護內海家園自救會召集人林志遠（左）將陳情書提交給桃市府經發局專委簡偉崙（右）。（蔡明亘攝）

今公聽會現場，聚集自救會成員及附近居民共近百人擠滿會場，許多人頭上戴起「守護農地」抗議頭帶，民眾更在牆上掛滿「農地不可逆，發展精緻農業」、「農地農用，拒絕濫墾濫挖」、「搶救內海濕地」、「拒絕黑心開發」與「拒絕圖利廠商」等大型布條，市議員游吾和、市議員徐其萬團隊與立委黃世杰團隊和在地里長許程睿都到場關心。

民眾在公聽會現場掛滿抗議布條。（蔡明亘攝）

守護內海家園自救會召集人林志遠怒批「這開發案根本搞錯方向！」內海28公頃良田稻米產量佳，是非常珍貴的農地，台灣稻米自給率逐年下降，不該做不可逆的開發，政府應輔導產業均衡發展，非重視工業、輕視農業，應帶領農民走向創新或精緻農業，住民守護此地超過百年，極力反對開發。他也提到，內海為許厝港濕地的內陸濕地，市長張善政曾說海岸觀光要連結許厝港，如今卻要在濕地上蓋工業區，呼籲市府此案須慎思。

自救會林姓成員表達居民疑問。（蔡明亘攝）

林志遠說，大園有特殊工業區、擴大工業區、長發工業區，內海北有沙崙產業園區，已開發完成廠商尚未進駐，南有規畫智慧紡織園區，附近更有觀音工業區、桃園科技園區、還有開發中的航空城產專區，「工廠用地多到整個桃園如世界產業鏈」，反觀可耕農地愈來愈少，現已核可工業園區用地都未充分使用，為何又要圈農地轉做工業。

林志遠提到，開發工業區恐帶來空氣、水與噪音汙染，龐大車流更會影響內海國小教學與社區居住品質，況且大園、內海就業機會充足，質疑增加就業機會簡直是美麗的謊言，不需一再引進工業，地方盼環境健康永續，誓言要保護內海這塊淨土。

游吾和建議，大園經歷航空城大型徵收，這次內海居民務必要趁機會充分表達意見，市府除了以協議價購方式取用土地外，更應提高拆遷補償評點，市府的評點今年應調至16.6，現在卻落在14.7，嚴重坑殺百姓，盼市府未來評估土地時要以市價，否則人民會損失慘重。徐其萬團隊也提出，市府究竟要採安置街廓或住宅，應向民眾說明清楚，大眾關心影響濕地生態，環評部分也需列出清楚說明，

桃市府經發局今日在內海活動中心舉行2場公聽會。（蔡明亘攝）

經發局專委簡偉崙回應，內海產業園區周邊的傳統工業區都已飽和，另沙崙屬物流園區，不能納入製造業，航空城則定位在航空相關物流與科技業，市府配合2050淨零碳排政策，考量再生能源產業轉型為離岸風電，此新興產業可連結台北港推動風力與再生能源相關產業，才會規畫此園區。

簡偉崙說，在法定書件訂定前舉行公聽會，希望與民眾充分溝通，並將地方意見納入規畫，解答民眾疑慮。他強調，針對民眾權益、居住正義與環境影響，未來的環評審查與安置規畫，都會拿出誠意做好因應。