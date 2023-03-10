創世基金會推動每月300元小額捐款，用以支援植物人餐食費，在宜蘭縣的羅東分院目標是720人捐款，但受到近年疫情影響，僅5人響應，創羅東分院今天（10日）在員山鄉內城國中小舉辦「植愛種菜」，1個月後收成的小白菜作為植物人流質餐食，也盼鄉親能一起關懷弱勢。

創世羅東分院目前安養24位院民，到宅服務59個家庭，因植物人無法自行進食，為維持身體健康，照顧者必須準備營養均衡的流質餐食，每天以鼻胃管餵食5至6餐，每個月僅餐食部分就須22萬元。

宜蘭縣內城國中小21名三年級學生，今天與創世羅東分院合作，當起小小農夫，在校園裡的菜園種下60株小白菜種子，預計1個月後就能採收，收成的蔬菜會製成流質餐食分享給院民。

羅東分院表示，雖然現在疫情穩定，但近年仍受到疫情影響，無法舉辦宣傳活動號召大家關注弱勢，今年4月、7月分別會辦理公益音樂會與愛心路跑宣傳；過去羅東分院的善款多是一次性的捐助，雖然單筆善款金額會比小額捐款高，但並不穩定，因此推動1個月300元的小額捐款，也能減輕善心人士的負擔。

羅東分院表示，計畫宜蘭縣有720人支持響應，但目前僅5人捐款，盼鄉親看到弱勢家庭的艱辛，可以每月300元日行一「膳」，支持清寒植物人常年服務經費，愛心專線03-9533468。