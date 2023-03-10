國民黨台北市議員徐巧芯。（中時資料照）

世界棒球經典賽A組賽事在台中洲際球場開打，國人再掀棒球熱，首戰輸給巴拿馬的中華隊，今（10）晚將迎戰義大利，由江少慶抗下先發投手重任，全力搶勝！許多政治人物也紛紛發出祭品文幫中華隊集氣，其中國民黨台北市青工總會長滿志剛表示，只要中華隊今天打敗義大利，他就發出1000顆雞蛋，此舉讓國民黨台北市議員徐巧芯直呼「太狂啦」。

滿志剛今日在臉書指出，即使首場對巴拿馬的結果不如預期，中華隊今晚將迎戰昨天延長賽險勝古巴的義大利，關關難過還需關關過，全民當後盾，一起為中華隊加油，「只要中華隊今天打敗義大利，我就發出1000顆雞蛋」。

滿志剛強調，沒有人想輸，球員多年的努力，就是為了在國人面前展現風采，球迷能做的就是支持再支持、應援再應援，「場外努力加油我們來，球場上的事，就拜託中華英雄了！」此舉不僅讓徐巧芯直呼「這個祭品文太狂啦」，許多網友也表示「原來你有雞蛋啊」、「雞蛋王子」、「不是應該送pizza嗎？」、「蛋從何來，有蛋就是富翁」、「曾幾何時在台灣連買個雞蛋都變奢求」。

此外，國民黨立委江啟臣、洪孟楷、林德福、羅明才、台北市議員徐弘庭、國民黨發言人李明璇、台北市議員李明賢、台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、新北市議員葉元之、台北市議員柳采葳也發出祭品，每人50份，總共550份雞排，只要中華隊今晚打敗義大利，將發送550份雞排。