2023年全中運各項賽事陸續登場，新竹縣長楊文科10日上午出席賽事場地經理列管會議，他首先感謝各賽事經理的辛勞，重申「遇到問題、面對問題、解決問題」態度。上周網球場地出問題讓執委會緊繃神經，楊文科也一一點名擔任場地經理的各校校長回報場地準備狀況。目前縣內場地還有游泳場館仍待認證，以及王爺壟溜冰場因安全問題不能提早施工。

新竹縣全中運上周網球資格賽場地出狀況，籌備會會議室倒數看板上也釘著一包乖乖，希望賽事順利。（邱立雅攝）

全中運籌備工作緊鑼密鼓進行，楊文科表示，召集21項賽事場地經理主要是討論協調是否有需要加強的地方，過去雖出現問題，執委會就是積極面對解決，不會逃避。他一一詢問每位場地經理整備現況，也提醒大家，場地經理就是第一線指揮官，必須協調追蹤並掌握一切場地上工作，負責一切成敗，感謝各校校長協助擔任場地經理。

執委會祕書處主任楊郡慈指出，場地經理工作內容繁多，橫向聯繫上如安全維護、警察、服務台、醫護站運動防護站、競賽組、資訊組、紀錄組、接待人員、志工、裁判組、交通管理、清潔、禁藥管理、器材、貴賓接待等等，場地經理都要熟悉每一組的運作和聯繫窗口。

楊郡慈說，目前正展開場地總檢，包含開賽前流程的確定，每周都會召開場地經理會議橫向聯繫整合，也確認各部工作進度。目前已更換場地的網球賽事，正努力規劃中，包含場勘、交通、旅宿、醫護等等，會盡速完成，其餘賽事場地也會再次針對細節部分整體檢查。

關於縣內競賽場地整備狀況，楊郡慈說明，新竹縣游泳館目前等待認證中，湖口王爺壟運動公園的滑輪溜冰項目場地考量鋪面受天候影響與選手競速安全，因此最上層鋪面工程將盡量接近賽事開始時間施作，預計本月中完工並將由協會及專業單位人員偕同完成驗收。至於移往縣外的網球賽事，須等完成場勘才能宣布確定是否在竹南運動場。