台中市警第三分局10日公布轄區最熱門肇事路口，包括，南區國光路、忠明南路、建國北路與文心南路、東區建成路與振興路等；除了呼籲民眾行經該路口「放慢速度、小心通行」，另「順仁兄弟會」熱血捐贈30組太陽能LED爆閃燈，安置於東南區10大肇事路口及高肇事無號誌路口，提醒用路人遵守交通規則，降低肇事頻率。

「順仁兄弟會」日前捐贈30組太陽能LED爆閃燈給台中市政府警察局第三分局。（台中市警第三分局提供／張妍溱台中傳真）

警方表示，「順仁兄弟會」日前主動捐贈30組太陽能LED爆閃燈，給台中市政府警察局第三分局，提供轄內熱門肇事路口裝設LED爆閃燈，未來也將視實際交通事故發生狀況，隨時機動彈性調整裝設地點，盼科技取代警察人力，提醒用路人降低車速注意行車安全。

台中市警第三分局長吳銘淵表示，30組太陽能LED爆閃燈將安置在東南區十大肇事路口及高肇事無號誌路口，主要是提醒用路人「放慢速度通行」，扮演「沉默守護者」，降低交通事故發生機率。

警方指出，十次車禍九次快，為了讓用路人有「防禦駕駛」觀念，提醒民眾行經路口時應減速小心通過，所以臺中市政府警察局第三分局結合公益不落人後的順仁兄弟會，在轄內易肇事路口裝設警示爆閃燈，這些LED爆閃燈是由太陽能光電板供電，入夜後即會自動點亮閃燈，發出醒目的紅、藍色燈光，讓用路人遠遠就能看到察覺，進而減速慢行減少交通事故發生機率。

吳銘淵感謝「順仁兄弟會」為社會付出，協警提升轄內交通安全，更有效防制交通事故發生，守護民眾生命財產；吳銘淵呼籲民眾若遇「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字路口，先停車觀察確認安全後小心通過，不搶快、不闖紅燈，行車時與前車保持安全距離，遇緊急狀況時才有足夠的反應時間。