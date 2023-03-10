台中警方今天傳出一張車禍照片，照片中「電動二輪車VS寶馬」，騎乘電動二輪車王姓女騎士於崇德路與文心路口時，與一部白色BMW寶馬發生擦撞，自小客車駕駛座車門，當場慘遭「狠刮」，造成一道長長的刮痕，疑闖紅燈的電動二輪車女騎士疑似嚇到，連警方問訊時都說不出自己的行車動線，也沒發現自己已經車禍受傷，雙方肇事責任仍待調查釐清。

騎乘電動二輪車王姓女騎士於崇德路與文心路口時，與一部白色BMW發生擦撞，當場倒地。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局交通大隊第二中隊小隊長李文欽指出，日前到北屯區執行WBC棒球經典賽勤務，於崇德路與文心路口查報路況時，聽到「碰」一聲巨響，見一部微型電動二輪車撞上一部BMW豪車，他立即協助救護並現場疏導車流，警方進一步查明，原來女騎士違規闖紅燈，結果「刮中雙B」。

「怎麼會這樣？！」當時微型電動二輪車女駕駛驚魂未定，嚇到不知道自己的行車動線也沒發現已受傷，李文欽見狀立即上前查看，將受傷的電動二輪車駕駛引導至安全處並即時置放三角錐避免後車追撞。

王姓女騎士向警方說，她剛從賣場出來，因戴安全帽跟口罩，看不清楚前方，不知道自己怎麼騎到快車道跟自小客車發生擦撞，被擦撞的BMW自小客車駕駛座旁則有一道深長的刮痕，民眾吱吱叫，光是板金、烤漆，修理費花不少，「這一刮得不償失！」。

台中市交通警察大隊指出，微型電動二輪車應遵守慢車行車規則，行駛慢車道或靠道路外側行駛，左轉彎應遵行二段式左轉標誌。這一件為微型電動二輪車駕駛未遵守交通號誌，除了造成自身受傷，也身陷車陣、險象環生，還得賠償車輛損壞維修費。