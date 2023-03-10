新北市板橋1名48歲黃姓男子，因在2019年疑似酒駕遭警方攔查，但卻拒絕酒測，事後還提出行政訴訟，辯稱並未騎乘機車，不過警方出示影片打臉，他因此遭裁罰9萬元罰鍰，但又因有欠繳款項，直到住家被查封後，才趕緊聯絡書記官將剩餘罰鍰繳清。

據了解，黃男在2019年2月5日晚間喝酒，直到隔日清晨3、4點才結束，當天中午就騎機車到板橋縣民大道一帶找老婆、孩子，結果才剛走到大樓，就被警方攔查，警方表示因為聞到他身上有酒味，要求實施酒測，但黃男卻辯稱只是坐在機車上，並沒有駕駛所以拒絕酒測，警方依法對他開出9萬元的拒測罰單。

事後黃男向交通事件裁決處辦理分期繳納，每期繳納5000元，但令一方面又提出行政訴訟，他聲稱自己坐在機車上滑手機超過5分鐘，而且他當時已經走進大樓，警方卻要求他酒測，所以沒有義務配合，不過警方在法庭上出示蒐證影片，證實黃男確實有騎乘機車，當場打臉。

法官也認為，黃男在距離警方前50公尺熄火下車，並快步走進大樓，警方認為有異狀才趨前盤查，且當時確實聞到他身上有酒味，所以要求實施酒測，執法過程完全合法，因此判決黃男敗訴。

除了行政訴訟敗訴外，黃男辦理分期的拒測罰鍰也只繳納1期，因此案件在今年2月被移送行政執行署新北分署執行，不過黃男名下只有住家可供執行，所以新北分署先發函囑託地政機關辦理查封登記，以保全債權。

黃男得知房屋遭到查封後，日前才趕緊前往新北分署將剩餘的8萬5000元罰鍰繳清，他也向書記官坦承，當時明知酒精還沒完全消退，但是因為擔心留下酒駕紀錄，才會拒絕酒測。

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