日前投入公墓火警意外遭水箱車輾壓傷重不治的屏東縣消防員蕭翰隆，10日上午舉行追思告別式，為悼念英勇救災殉職犧牲義行，特由內政部頒發消防專業獎章、屏東縣政府頒發追晉令，晉升一線四星小隊長職務，並由屏東縣政府消防局舉行消防旗覆旗儀式，表彰他為消防工作鞠躬盡瘁的奉獻。

公墓火警喪命消防員告別式，追晉小隊長職務。(屏縣消防局提供)

蕭男是在26日中午接獲恆春鎮水泉第十八公墓火警，隨即出動分隊人車前往搶救，因正值228連假期間，返鄉掃墓祭祖民眾甚眾，又因恆春落山風甚大造成火勢迅速擴大延燒、範圍廣大，並數度危及下風處民宅、民宿及果園，故陸續動員墾丁分隊、核三廠消防隊及大隊部人車支援搶救。

蕭男在打火過程中被消防車壓傷，雖隨後緊急送醫搶救，卻於救護轉院過程中傷況急速惡化，最後於當晚宣告不治。

公墓火警喪命消防員告別式，追晉小隊長職務。(屏縣消防局提供)

消防局指出，蕭翰隆當兵退伍後，於101年考取公務人員特種消防人員考試，為就近照顧家人，20181月請調回屏東縣政府消防局後分發至恆春分隊服務，更在2022年考取升官等考試，於112年1月調任第四大隊安檢人員，在同仁眼中他認真上進積極進取，不斷的提升自我，是學弟妹眼中的優秀榜樣。

公墓火警喪命消防員告別式，追晉小隊長職務。(屏縣消防局提供)

業務能力也深獲長官賞識，多次在業務評比獲取佳績，工作上他亦十分的盡責，消防生涯中有許多優秀的事蹟。消防局表示，翰隆的離開，心中有著說不出的悲痛，眾人更喊：親愛的翰隆任務結束、一路好走。