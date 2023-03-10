台南市關廟區中正路40巷一處資源回收場今天下午1點半驚傳火警，現場堆滿的回收物助長火勢延燒，烈焰沖天、濃濃黑煙密布，台南市消防局接獲民眾報案，共出動23車48人到場全力灌救，由於火場緊鄰一家土雞城蔓延，消防人員立即布水線防護，成功侷限火勢，2點24分已控制火勢。

關廟區中正路40巷內一處資源回收場今天下午傳出火警，警消到場灌救，目前火勢已控制。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市消防局指出，火警現場為一處鐵皮屋的資源回收場，由於火勢迅速延燒，台南市消防局出動大橋特搜、大灣、崇善、後甲、復興、新化、永康、廟等各消防分隊、歸仁中隊、第五大隊等23車48人前往搶救，全力射水搶救，花近1小時總算控制火勢。