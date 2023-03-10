矽格表示，2月營收仍持續受庫存去化、工作天數減少及連假效應等因素所影響。客戶的手機、PC及消費性晶片仍然進行調節，網通晶片稍有回升，車用、伺服器及高速運算晶片維持熱度。

矽格近一步表示，第一季度營收應是本年度低點。依來自客戶的訊息，第2季度起業績將逐漸回溫。惟仍受到總體經濟需求面及庫存消化的影響，公司會密切配合客戶需求機動調配資本支出，並持續進行成本管控。

矽格召開董事會，通過2022年財務報表。去年全年合併營業收入新台幣186.94億元，年增加12.1%；本期淨利35.14億元，年增加15.7%；歸屬母公司淨利30.33億元，年增加8.8%；基本每股盈餘6.68元。董事會同時決議2022年度盈餘分派，擬每股配發4.2元，發放方式為盈餘配發現金每股4.2元，配發率62.87%，以周五收盤價55.7計算，現金殖利率7.54%。公司並將於6月7日召開股東會。