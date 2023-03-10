Gap在截至1月28日止該季虧損2.73億美元，每股虧損0.75美元，比市場估的每股虧損0.46美元擴大。上季營收年減6％至42.4億美元，也遜於分析師估的43.6億美元。
Gap持續尋找執行長人選，代理執行長Bob Martin指出，董事會已縮小尋找範圍，下一任執行長將來自外部候選人。此外，該公司宣布裁撤成長策略長一職，旗下Athleta執行長Mary Beth Laughton也將離任。
美國連鎖服裝零售商Gap周四（9日）交出令人失望的假期旺季業績，並宣布高層人事異動，顯示這家服裝零售商面臨消費者支出緊縮與宏觀經濟不確性仍陷入困境。受此打擊，周四盤後股價大跌逾8％。
Gap在截至1月28日止該季虧損2.73億美元，每股虧損0.75美元，比市場估的每股虧損0.46美元擴大。上季營收年減6％至42.4億美元，也遜於分析師估的43.6億美元。
Gap持續尋找執行長人選，代理執行長Bob Martin指出，董事會已縮小尋找範圍，下一任執行長將來自外部候選人。此外，該公司宣布裁撤成長策略長一職，旗下Athleta執行長Mary Beth Laughton也將離任。
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