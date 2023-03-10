Gap在截至1月28日止該季虧損2.73億美元，每股虧損0.75美元，比市場估的每股虧損0.46美元擴大。上季營收年減6％至42.4億美元，也遜於分析師估的43.6億美元。

Gap持續尋找執行長人選，代理執行長Bob Martin指出，董事會已縮小尋找範圍，下一任執行長將來自外部候選人。此外，該公司宣布裁撤成長策略長一職，旗下Athleta執行長Mary Beth Laughton也將離任。