林昀希（前排左起）、李佳玲、毛弟、拐拐、陶晶瑩、阿愣、謝佳見、賴晏駒（後排左起）、郭書瑤、曹佑寧、許富凱、黃偉晉參加《哈囉!毛小孩》的柴犬派對。（台視提供）

曹佑寧（右）在《哈囉!毛小孩》本周播出的柴犬派對中擔任接待，左為林昀希。（台視提供）

陶晶瑩（左）和許富凱在《哈囉!毛小孩》負責膳食區。（台視提供）

台視、衛視中文台《哈囉!毛小孩》本周一行人來到戶外，「小賴」賴晏駒受「汪星人董事會」指派，現場監督執行長陶晶瑩及實習生郭書瑤、許富凱、黃偉晉及曹佑寧，目標是舉辦一場「柴犬派對」。

陶晶瑩和許富凱負責膳食區現做餐點、黃偉晉帶位、郭書瑤活動攝影、曹佑寧則是在門口接待來賓，小賴表示，派對上有吃有玩，安排了寵物遊戲及戶外卡拉ok等餘興節目，必須在短短2小時之內做好前置工作，才能順利開始接待派對客人。

大家開始忙著架設桌椅時，小賴半開玩笑提醒：「今天有準備卡拉ok，等等你們唱歌如果客人沒有笑，就要扣錢喔！因為我們要娛樂大眾。」無厘頭的言論讓郭書瑤苦笑大喊：「好難喔！我突然想要回美容室。」

這場柴犬派對邀請了謝佳見、「毛弟」邱宇辰、林昀希、李佳玲、拐拐及網紅阿愣，帶著自家的柴犬參與，柴犬性格沉穩，但天生地域觀念強，很有可能會發生互搶地盤的情形。毛弟透露當初聽到節目想要舉辦這場派對，心中難免擔心了一下，就怕柴犬們吵架，讓現場一發不可收拾，不過實際來到現場氣氛卻是一片祥和，讓他安心不少。

林昀希帶著「Uni」來到現場，由於體態圓潤，可愛模樣立刻吸引郭書瑤目光，笑說：「Uni是不是有穿羽絨衣呀」林昀希透露：「我媽過年的時候還幫牠準備松阪豬，我都沒有。」而「Uni」接著玩起狗狗拔河比賽，對上毛弟的「Momo醬」，憑藉身材優勢一下子就獲勝，讓林昀希不好意思笑說：「真的要減肥了！人家都拉不動。」毛弟則表示：「Momo醬天生對競賽沒有甚麼勝負慾，跟我不太一樣，是一隻很冷靜的狗。」