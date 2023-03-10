新竹縣為改善空氣品質，維護縣民健康，環保局首先將內灣風景區列入空氣品質維護區，今年1月起更納入新竹工業區西區，成為第2個空氣品質維護區，針對車輛將以科技執法辨識車牌，對象為1至3期 （2006年9月30日以前出廠）的大型柴油車，進入區內須持有1年內排煙合格紀錄，否則將開罰。下個目標是與新竹市及新竹科學園區管理局攜手畫設新竹科學園區空氣品質維護區，預計2024年開始實施。

新竹工業區西區畫入空氣品質維護區，進入保護區的車輛必須有1年內排煙檢測合格的紀錄。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

內灣風景區被畫為空氣品質維護區1年多，區內的細懸浮微粒（PM2.5） 及揮發性有機汙染物（VOCs）等汙染物質，分別減量33.9％及42.6％，成效卓著。

竹縣環保局表示，新竹工業區工廠林立，大小貨車頻繁進出，壅塞時段成為移動污染源，高密度排放廢氣，鑑於西區有7間學校，空氣汙染恐威脅學生健康，2023年1月起，新竹工業區西區也列入空氣品質維護區，進入保護區的車輛必須有1年內排煙檢測合格的紀錄，違反者依空氣汙染防制法第76條第2項規定，處新台幣500元以上、6萬元以下罰鍰。

為擴大轄區內空氣品質維護區的管制範圍，環保局今年度將聯合新竹市及新竹科學園區管理局，攜手畫設新竹科學園區空氣品質維護區，預計於2024年開始實施管制，屆時管制對象除了1至3期大型柴油車，也會逐年擴增至燃油機車及各期別、各車種柴油車，以達到整體區域汙染減量目標。