美國政府正準備對消費者購買電動車，提供最多7500美元的稅務抵免(tax credit)，但前提是該輛車的最終組裝和半數價值的電池零件，必須是在北美製造。

主管歐盟貿易事務的執委會副主席Valdis Dombrovskis說，關於當地含量的討論仍在進行中，歐盟希望釐清電池組件的定義。

Dombrovskis在斯德哥爾摩(Stockhom)的部長級貿易會談之前告知媒體，「這是指特定的電池元件，還是指整個電池？事實上，這也是上周四與美國財政部長葉倫討論的主題。因此，相關工作仍在進行中」。

美國補貼的另一個標準是，電池關鍵原料的大部分必須是來自美國自貿協定(FTA)的夥伴國家，而歐盟並不是。

一位歐盟高級官員在周五表示，儘管如此，美國和歐盟仍在努力達成一項協定，使來自歐洲的礦產有資格獲得稅收抵免的補貼；歐盟將被視為具有「相當於自由貿易區」的地位。

Dombrovskis證實了此一消息，還表示，美國總統拜登和歐盟執委會主席逢德萊恩預計在本周五共同宣布此一消息。