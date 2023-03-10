海軍日前接連爆發2起軍械管理疏失事件，海軍教準部所屬龍泉新兵訓練中心遺失一把「45手槍」，離譜遭掉包成模型槍，同日陸戰隊99旅又發現短少T91步槍的「槍機」2件，讓外界批評螺絲鬆了。海軍司令梅家樹上將昨（9日）召集所有主官，專程南下主持「軍品遺失檢討會」，召集司令部業管主管、各直屬單位主官（管）及業管械彈主管與會，深入檢討肇因，精進內部管理作為，強化清點與存管機制，防杜類案再生。

據軍方媒體《青年日報》報導，會議首先由肇案單位檢討事件原因，並就執行現況與回報機制研提策進作為。梅家樹在工作指導時表示，械彈安全是最基本，也是持續性且不容懈怠的工作，各級幹部應逐級負起執行與督管職責，依規定嚴格執行清點與存管，並落實裝備序號與零附件清查，確認帳籍相符，避免產生安全罅隙。

梅家樹指出，領導幹部應以走動式管理，深入基層訪視，善用主官（管）、幕僚及士官等組織機制。在狀況掌握上「見微知著」，在反映問題上「先知快報」，在處理問題上「握機制變」，才能杜絕危安事件肇生。此外，發現問題不可逃避，要秉持榮譽心與責任感，自我惕勵，勇於面對，積極解決，第一時間回報上級協處，共同將危害降至最低，確維部隊榮譽、安全與戰力。

梅家樹強調，海軍是一個大家庭，是一個團隊，官兵們同舟共濟，幹部與部屬必須具有強烈的三信心。身為主官更要對自身職責有正確認知，勇於承擔責任，用心領導單位，改善組織文化，讓海軍成為國人依賴與可靠的力量。