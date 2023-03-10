嘉義大學園藝系培育出斑點線條花大唇瓣蝴蝶蘭新穎品系，還有學生設計2件作品《蘭花世界恐龍大冒險》、《侏羅奇緣》，在2023台灣國際蘭展分別榮獲第1名、佳作獎，而學生創作的繆思來自於電影《侏羅紀公園》。

嘉大園藝學系學生陳大中以「侏羅奇緣」榮獲全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽佳作。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

2023台灣國際蘭展目前在台南後壁區烏樹林蘭花生物科技園區舉行中，嘉義大學園藝學系師生的作品《蘭花世界恐龍大冒險》、《侏羅奇緣》，參加「第4屆全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」，從26件作品中脫穎而出，分別榮獲第1名與佳作。

賴清德副總統頒獎給嘉大園藝系學生蔡維仁。（農委會科技處王仕賢處長提供）

藝學系4年級學生蔡維仁說，《蘭花世界恐龍大冒險》的設計靈感來自電影「侏羅紀公園」，用紅色「腎藥蘭」模擬火山噴發、「石斛蘭」仿瀑布、「狐狸尾蘭」擬作飛行的翼龍，利用各元素將蘭花與恐龍融合為主題造景，配合恐龍的音效，聽覺加視覺，帶參觀者進入蘭花圍繞的恐龍公園。

斑點大唇瓣蝴蝶蘭新穎品系獲2023台灣國際蘭展蝴蝶蘭斑點線條花組個體花競賽第一獎。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

此外，嘉大園藝學系蝴蝶蘭育種團隊培育出的「斑點線條花大唇瓣蝴蝶蘭」新穎品系，植株型態優美、花型飽滿、質地細膩、斑點明亮，獲得評審青睞，奪下本屆蘭展蝴蝶蘭斑點線條花組個體花競賽第1獎。

嘉大技轉給民間業者的品種「嘉大辛尼亞」獲2023台灣國際蘭展黑斑迷你花組競賽第一獎。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

而嘉大技轉品種「嘉大辛尼亞」由龍鼎生命生物科技公司參展，榮獲黑斑迷你花組競賽第1獎。嘉大蝴蝶蘭育種計畫主持人兼農學院沈榮壽院長表示，園藝技藝中心致力於蝴蝶蘭育種與研究，歷年獲獎無數，今年有2個品種（系）獲第1獎，顯現蝴蝶蘭育種厚實量能，成效有目共睹。

嘉大園藝系學系培育學生協助國際蘭展的中英導覽解說。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

沈榮壽還說，嘉大園藝學系有國內首屈一指的跨領域「蘭花生技」特色學程，培育蘭花產業需求的跨領域人才，培育與產業鏈結的蘭花專業人才，今年選拔44名學生參與2023台灣國際蘭展的策展、布展、中英文導覽解說等業務，展現培育人才的成果。