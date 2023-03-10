《平均地權條例》修正案將上路，房市回歸剛性需求，不少建商鎖定舊蛋黃區發展，泉宇建設繼去年在台中七期推案，以危老都更方案進軍西區，推出「泉宇VIVA」新案，鎖定中高層客群，業者表示，一般認為《平均地權條例》將衝擊房市，但對自住客影響較小，房地產仍應回歸到地段為主。

泉宇建設特助賴建廷表示，《平均地權條例》通過可能成為推升市中心房價的政策，而西區市台中市發展很早的核心蛋黃區，其中又以五期周邊生活機能完善，該區域因發展早、房屋屋齡通常老舊，但許多習慣住在生活機能佳的住戶捨不得搬離，即便要換屋，也想要繼續住在五期。

泉宇建設繼去年在台中七期推案，以危老都更方案進軍西區，推出「泉宇VIVA」新案，鎖定中高層客群。（泉宇建設提供）

看好蛋黃區發展，泉宇透過危老都更的方式推出新案「泉宇VIVA」，該建案主打39至42坪菁英三房，總戶數含3間店面共60戶，業者強調，該新案鄰近百貨賣場，且緊鄰勤美綠園道、文心森林公園綠帶，距離捷運站、台74線都不遠，符合菁英需求。

該案公開至今成交近3成，賴建廷說，五期周邊區域客多，且市中心房屋的需求量高，泉宇建設淬鍊多年，有深厚的建築經驗，未來仍將聚焦在蛋黃區推案，包括4期、5期及12期都是經營重點，目前在精誠路附近還有2塊危老案，接下來將陸續推出。