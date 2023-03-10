搶攻白色情人節浪漫商機，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅攜手沉浸式體驗藝術家陳思安打造「不存在的房間」，邀請有情人一同進入神秘的夢境旅程，享受獨特的兩人時光。「不存在的房間」白色情人節一泊二食住房專案內容包括入住溫泉套房、雙人沉浸式體驗、海陸龍蝦鍋物雙人晚餐套餐、三燔礁溪輕日式自助早餐，每人最低4,300元起，即日起至3月29日開放預約，加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

「不存在的房間」是一個神秘的地方，只有在特定的時間才會為特定的人開啟。進入這個房間後開始沈浸式的夢境旅程。透過藝術家引導，沉浸體驗聽覺、觸覺、嗅覺、味覺、視覺等多種感官，每當進入宜蘭之前，越過這段漫長的隧道-透過火車與光影，引導旅人進入想像的旅程。以龜山島與蘭陽平原作為故事主軸創作，享受足湯的同時，也聆聽龜將軍與噶瑪蘭公主的愛情故事，打開湯池小紙船，感受鄉土詩人黃春明詩中的宜蘭鄉愁。之後，客房人員會送來龜山島的海味，以龜山島為意象，搭配在地漁獲製成的龜山島茶碗蒸，以味覺感受宜蘭的滋味。接著再戴上眼罩、躺在床上用聽覺感受跑馬古道林聲，體驗陽光灑入林間，陣陣微風與森林芬多精的氣息。藝術家也會帶領體驗者認識礁溪協天廟春祭的乞龜儀式，最後則將調製專屬的祝福氣味，贈送給旅客身旁那位重要的人。

負責打造「不存在的房間」的駐村藝術家San Chen擅長運用劇場語彙及空間情境進行創作，在長達2個月的駐村期間，透過與房客訪談及深入宜蘭實地田野調查的方式，將情緒帶入作品之中，並運用宜蘭的美食、美景和文化，藉由光影、聽覺與氣味，結合沉浸式互動體驗，讓體驗者完全進入作品的情境。這樣的藝術創作不僅能夠讓旅人了解當地文化風情、更能創造精彩難忘的旅程回憶。