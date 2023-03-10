胡瓜、賴慧如今（10日）率領《最強綜藝秀》「三鮮」胡釋安、徐新洋、孫克傑開棚與媒體分享近況。胡釋安談到跟爸爸胡瓜合作的心情，發揮幽默說道，「我原本是來了解爸爸的工作場合，發現他身邊都是美女，覺得這工作環境很幸福」，不料胡瓜卻看著身旁的賴慧如、楊繡惠、安乙喬，無情的吐槽說「今天沒有耶。」

日前，胡釋安跟姊姊小禎（胡盈禎）前往香港錄製《食尚玩家》，胡瓜在出發前特別港幣給胡釋安，結果被誤解成擔心2姊弟在相當餓肚子，胡瓜好氣又好笑的說：「誰擔心他們餓，我是希望他招待工作人員，帶他們吃飯買東西，工作人員很辛苦」，他也不忘吐槽沒把錢交給小禎，是擔心她把錢拿去買衣服。

孫克傑（左起）、胡釋安、徐新洋被稱為「三鮮」。（民視提供）

徐乃麟的兒子徐新洋也是節目班底之一，2位星二代誰表現比較好？胡瓜表示2人一樣優異。徐乃麟有拜託照顧兒子嗎？胡瓜表示一定會，接著回頭問胡釋安有沒有受到徐乃麟照顧，發現兒子沒跟徐乃麟合作後忍不住吐槽，「沒有！你們看，找都沒找，你看你都忙著做生意就好」。

胡瓜甚至作勢賭氣，開玩笑表示他與徐乃麟沒有交情，「徐乃麟那時是演瓊瑤劇的男主，有天來找我說想要主持，因為他跟郭忠祐一樣，不能拍吻戲、床戲，不是他不願意，他是很喜歡啦，但他老婆會吃醋。我先講清楚喔，是他跟我講的喔，他說避免麻煩，不要讓家裡有問題，想說主持比較少問題。」

胡瓜（左）、賴慧如主持《最強綜藝秀》。（民視提供）

提到「三鮮」的表現，胡瓜稱讚他們是節目標竿，但不能安於現狀，最好多學才藝；胡瓜透露《最強綜藝秀》慢慢改變型態，將部分錄影移到戶外，豐富節目內容。談到時下最夯的實境節目，胡瓜表示有機會可以嘗試，他開玩笑表示想開搬家公司，「（節目）這麼多猛男，脫掉上衣看有多好。」