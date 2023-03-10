亞洲最大食品展「東京國際食品展」7日開幕，至10日閉幕展期共4天，開展首日屏東參展廠商即陸續傳出捷報，許多屏東好物成功進軍日本市場，且詢問熱度相當高，深受日本及國際買主喜愛，屏東縣政府初步統計，此次參展後續整體經濟效益可望達到數十億元，一舉突破2019年展銷狀況，整體成果豐碩。

在展前記者會上，由屏東縣長周春米向大家介紹健翔興業的「鹼性離子水」系列商品，身受駐日代表謝長廷喜愛，展期間特地前來商談，計畫將台灣大武山水脈推廣到日本，讓更多日人可以飲用到台灣好水。

周春米表示，受全球肺炎疫情影響，台灣睽違3年再度重返東京食品展，在此期間屏東食品業者早已準備好好把握這次展出機會，為期4天展期全力以赴，向通路商、貿易商、批發採購業者推薦自己產品，期望透過東京國際食品展平台，將屏東好物，成功打入日本市場，甚至站上國際舞台。

周春米指出，根據以往參展經驗，在會場中積極洽談的買主，有很大機會發展更進一步合作，後續實質效益非常值得期待，未來縣府團隊會繼續協助廠商，持續在各大展覽中露出行銷，開拓商品能見度。

東京國際食品展，屏東館可望創下數十億元效益。(屏縣府提供)

屏縣府統計，栗煬國際公司的「冷凍石斑魚切片」產品已成功打入日本市場，「日本藏壽司」確定採購屏東石斑魚，同時與日本超市談定合作，未來石斑魚片、湯頭、甲魚等漁產系列產品將出口日本，上架日本超市；義香食品加工廠的芝麻醬、麻油系列產品將與日本貿易商合作，成功進軍日本市場，讓更多人看見屏東的芝麻加工品。

健康樂活生醫的「常溫珍珠」系列產品也將與日本貿易商合作，將台灣產出的珍珠帶入日本通路，屏東好物深受日本及國際買主的喜愛，整體詢問度相當熱絡。