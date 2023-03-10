在生活中，總有大大小小的事要煩惱操心，但有些事一旦發生了，會讓有些人完全無法容忍，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座最要命的事情，其中金牛座要從他們荷包拿出錢最要命，雙子座在感情中如吃閉門羹會玻璃心，天蠍座對於突發狀況沒有任何思路會招架不住，雙魚座則是大庭廣眾之下的發言。

▍牡羊座

不快樂最要命，被一些事情剝奪快樂的資格，是牡羊座無法容忍的事情，例如，本來好好的心情被一些突如其來的事情給影響，干擾得連笑容都十分勉強。

▍金牛座

要花錢最要命，金牛座一直都愛錢如命，要從他們的荷包裡拿錢簡直是史上最困難的事情之一，不管是要錢還是借錢，都未必能夠如願。

▍雙子座

在感情裡吃閉門羹，簡直要了玻璃心雙子座的命，這也是為何雙子座暗戀比較多，表白較少的原因，寧可孤獨地喜歡一個人，也不要被果斷的拒絕掉。

▍巨蟹座

巨蟹座覺得要命的事情，恐怕就是遇到一些比較大的挑戰，是個習慣了平平淡淡的星座，如突然有些大改變會難以接受，需要時間精力去消化掉。

▍獅子座

丟面子，對獅子座來說一直都很要命，虛榮心強，自尊心頂在頭上，生怕在大庭廣眾面前失了身份的他們，真的是寧願去死也不想要出現這種情況。

▍處女座

處女座覺得要命的事情，是計劃被打破，一旦原本的一些安排被打亂，他們的思緒漩渦般非常混亂。

▍天秤座

天秤座覺得要命的，是想表達心聲卻又出於某些顧慮無法說出來，那種感覺就好比一口氣一直憋在胸口，讓人連喘氣都不自在，感到相當鬱悶。

▍天蠍座

讓天蠍座覺得要命的事情，是突發情況下沒有任何的思路，這種求助無門到類似於「走投無路」的情況，讓一向冷靜的天蠍座招架不住。

▍射手座

對射手座來說要命的事情，莫過於自由被限制。像是選擇的自由、交友的自由等，所以射手座一般都不想太快投入一段感情，就怕被限制過多。

▍摩羯座

摩羯座會覺得要命的事，一般都和家庭有關，和家人鬧彆扭，是他們最難受的體驗，那種孤獨委屈又絕望的感覺，會讓他們感到無奈。

▍水瓶座

對水瓶座而言要命的事情，是靈感被無視，明明很好的一個創意，卻無法被人理解，而最後卻變成了空氣，甚至被排擠成異類，他們對這樣的情況將感到強烈的無奈與憤怒。

▍雙魚座

雙魚座會感覺到要命的事情，是大庭廣眾之下的發言，不是缺乏口才，而是不習慣高調做事，尤其是被聚光燈關注時，他們感覺自己都快成馬戲團裡的猴子。