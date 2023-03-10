高雄一名男子有特殊性癖好，喜歡看他人上廁所畫面，因此在自家廁所安裝針孔攝影機，偷拍家人如廁，沒想到卻意外拍到一名青少年借用廁所時，在裏頭手淫畫面，男子挨告辯稱「廁所是上廁所的地方」無法預料會有人手淫，但法官認為他在整理影片時還刻意將影片存於電腦，判刑1年2月。

判決書指出，男子在民國109年9月至隔年1月24日間，在自家廁所內裝設針孔攝影機，109年10月無意間拍攝到一名未滿18歲少年在廁所內手淫的畫面，男子後來瀏覽後還將影片複製到電腦主機硬碟內，遭該少年發現並提告；男子辯稱「廁所是上廁所的地方」，無法預料會有人在廁所裡手淫。

警方在男子住家扣押物品照片10張、被告安裝針孔攝影機畫面戴圖照片及現場照片16張；法官認為男子雖難以預見少年會在廁所內手淫，但審酌男子曾說拍攝後1週都會整理影片並存檔於電腦主機，男子明知該影像屬少年猥褻行為，仍決意複製存於電腦，犯罪事實明確。

法官認為林男不顧他人隱私，在廁所內架設針孔攝影機，竊，意外拍攝到少年手淫的猥褻行為後竟沒刪除，反而將影片複製轉存在電腦硬碟，侵害少年隱私權也影響他的人格發展，目無法紀還否認犯行，因此一審依《兒少性剝削防制條例》製造少年猥褻行為電子訊號罪，判刑1年2月。可上訴。