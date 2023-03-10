高雄YouBike 2.0租賃站多加租借車方便，受到學生、上班族喜愛，每月超過110萬使用人次。據最新滿意度調查，民眾滿意度高達97.6％，其中51.3％民眾用YouBike 2.0取代汽機車做為通勤、通學的交通工具。但還是有民眾指出有租賃站車位不足、尖峰時段租不到車情況。高雄市交通局表示，預計5月底車輛數將達到1萬輛規模、租賃站部份未來4年會再擴充300站，屆時達到1500站。

高雄YouBike 2.0去年11月底全市區建置達到1200站，2022年高達1143萬人次使用，較2021年大幅成長24.7％，目前每月超過110萬使用人次，啟用迄今累計騎乘已突破2800萬人次。

交通局指出，YouBike2.0E電動輔助自行車與既有的YouBike 2.0共用停車柱及租借APP，滿電時可騎乘80公里，智慧車機也有電量提醒及速度顯示功能，騎乘時還比單車更省力。

去年11月加碼導入YouBike 2.0E電動輔助自行車，啟用3個多月累計騎乘已突破25萬人次，平均每天周轉率超過9次，曾在去年11月期間創下單日周轉率15次歷史新高。

根據微笑單車公司2月辦理高雄YouBike 2.0最新滿意度調查結果，訪問1200名使用民眾，滿意度高達97.6％，其中37.8％受訪民眾表示利用YouBike 2.0取代機車、13.5％利用YouBike 2.0取代汽車。

然而，仍有約20人反應車籃被亂丟垃圾、租賃站車位不足無位可還、尖峰借不到車等問題。

交通局指出，車輛的部分，去年底推出YouBike2.0升級計畫，將增加投入540輛YouBike2.0以及500輛YouBike2.0E，預計今年5月前全市車輛數將達到1萬輛規模；租賃站部份未來4年會再擴充300站，主要會增設在蛋白區、重畫區，預計屆時將達到1500站。

另外，交通局指出，會請微笑單車公司加強單車調度，避免有民眾無車可騎狀況發生；也會要求在調度及車輛維修時加強清潔，改善車籃髒亂問題。

交通局提醒，高雄YouBike2.0除使用一卡通享雙向轉乘公共運輸的優惠，及使用MeNGo定期票享前30分鐘免費，學生優惠也延長至2023年底止，培養市民利用YouBike2.0轉乘大眾運輸系統的習慣。