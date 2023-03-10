詐騙不僅騙財還可能會害命。為讓反詐宣傳進生活，新北市警局加大宣傳力度，擴大宣傳地點貼近民衆生活，只爲降低民衆受害可能性。不過新北市警局公關室股長林成翰表示，法律上仍有漏洞，民衆還需自我加强反詐意識。

近年來台灣詐騙案愈演愈烈，不但騙財，甚至限制人身自由，去傷害到一般民衆的生命安全。去年的「台版柬埔寨案」之後，政府對於反詐這件事的意識提高了，新北市警局也於今年2月開始更積極地投入反詐宣傳工作中。

與一直以來的反詐宣傳不同，今年的新北市警局側重於將反詐宣傳深入到民間的生活中，重點要求讓平時不看新聞、不接觸報紙、不使用資訊軟體的人也能了解到不斷更新的詐騙手法，以提高全體民衆的防詐意識。

新北警方將宣傳地點設在賣場、菜市場或聚會場所，不止使用紙本還有大螢幕播放宣傳影片，爲了加深民衆的印象，提高民衆防詐騙意識。據了解，大部分民衆都知道自己有可能會被騙，但是面對詐欺者開出的高額報酬，貪婪的人性依舊會推著他們抱著試一試的心態去冒險。

新北市警局公關室股長林成翰呼籲，法律仍有不足之處，反詐需要民眾提升自我意識。（實習記者徐瀾攝）

相較於援交、點數等詐騙案，新北市警局公關室股長林成翰表示，投資詐騙案也是目前詐欺案的大宗之一。但是投資詐騙案很難被破獲，因爲受害人就算是投資也是出於自願，很難去佐證自己被騙的狀況，該問題以目前台灣法律來看，依舊屬於空白狀態。

對此，林成翰直言，這是一個全社會性的問題，也涉及到人性的部分，新北市警局除了在破案上多多努力，也會加大宣傳力度，盡可能地强化民衆的知識，深刻民衆對詐欺的認知，降低被騙的可能性。