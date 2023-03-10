今傳出有多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友赴陸參加黃埔軍校99周年活動，陸軍官學校校友總會提出「嚴正聲告」，並非舉辦單位，若要參加要慎思、謹慎，勿陷被統戰陰謀。國防部長邱國正對此表示，校友總會的嚴正聲告就是國防部的立場，也希望袍澤不要主動參與或提供意見。

對於多個群組號召500名黃埔校友，赴中國大陸旅遊並參加「黃埔建軍九九週年活動」，中華民國陸軍軍官學校校友總會總長羅際琴表示，中國大陸這次邀請台灣的黃埔校友參加校慶，中國大陸變成主辦，台灣變成配合，目的是要「搶黃埔正統」，因此容易陷入被統戰的陰謀；羅際琴也提醒，若要參加須注重個人言語表達，切莫形成誤導其代表性。

民進黨立委劉櫂豪在立法院會就此詢問國防部長邱國正，劉櫂豪說，不反對兩岸之間作適當的交流，但必須在對等、互信的基礎上做平等的交流去避免有任何動作讓外界質疑，甚至影響內部的團結。

邱國正贊同劉的說法表示，羅際琴第一時間對外做的陳述也是國防部的表達立場，就算是交流，也要站在合法合理的程序，「這個絕對遵從」；身為軍人袍澤，哪怕退伍了之後想法也要一致，就是不希望戰爭，但不能不準備戰爭，樂見兩岸向和平方面發展，但不能主動參與或提供意見，要確尊這個規定。