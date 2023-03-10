新竹市府今公布新一波小內閣人事任命，社會處新任處長為黃佳婷。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市府今公布新一波小內閣人事任命，文化局新任局長為錢康明。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長高虹安上任2個多月，不少職缺都由前市府正副局處長留任或代理，10日市府一口氣公布文化局、行政處及社會處3名新任首長名單，其中，前行政處長謝泊泓因爆出婚外情辭職後，由副處長代理多時，高虹安找來曾是台中市長盧秀燕小內閣一員的吳皇昇接任。

新竹市政府10日公布新一波小內閣人事任命，文化局新任局長由台中國家歌劇院評鑑暨評議委員、藍天空劇團藝術總監錢康明接任；行政處新任處長由曾任台中市政府研考會主委、台中市政府新聞局長吳皇昇接任；社會處新任處長則由原教育部青年發展署科長黃佳婷接任。

市府指出，38歲的新任行政處長吳皇昇曾任台中市政府研究發展考核委員會主任委員、台中市政府新聞局局長，亦為新北市政府健康城市及永續發展委員會委員，吳熟悉為民服務業務及公務體系運作，專長領域為公共政策規劃及執行、民意研究、統計分析、政治傳播及組織管理等，預計下周一上任。

今年56歲的新任文化局長錢康明，原任台中國家歌劇院評鑑暨評議委員、藍天空劇團藝術總監，以及台中世界花卉博覽會60場定目劇「山櫻花之環」編導等，深入文化教育領域，長年專注於藝術教育、文本創作、影視編導，現場教學經驗20餘年，為文化教育付出不少貢獻，預計下周一上任。

市府指出，黃佳婷原任教育部青年發展署科長，具豐富的青年議題與審議民主推動經驗，並長期關注青年與兒少權利，曾負責社區發展、地方創生，與青年事務財團法人輔導工作，對社會議題的複雜性有深刻體認及掌握，調派程序已完備，預計3月31日上任。