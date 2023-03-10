以色列籍影星柴姆托波爾（Chaim Topol）昨（9）日傳出病逝消息，享壽87歲。據《法新社》報導，他當兵時就時常擔任歌手與演員，服完役後一邊當技工，一邊在自己的劇團演出，1964年因以色列喜劇電影《沙拉．沙巴蒂》（Sallah Shabati）而走紅，且為他贏得金球獎最佳新人獎。

柴姆托波爾1967年開始在音樂劇《屋頂上的提琴手》（Fiddler on the Roof）中擔綱主角，他曾回到以色列演出該劇，後來在1971年被改編成電影版，同樣由他飾演主角，因此被更多人認識，也贏得第2座金球獎，甚至入圍奧斯卡影帝。

柴姆托波爾多年來於劇場與電影中亮相，包括1981年《詹姆士龐德》系列電影《最高機密》（For Your Eyes Only）中飾演詹姆士的幫手；更在2015年從以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）手中接獲，以色列國家級榮譽「以色列獎」（The Israel Prize）終身成就獎，被視為「以色列最偉大藝術家之一」。

柴姆托波爾80歲時仍在演戲，2015年獲得以色列獎終身成就獎。（圖/美聯社）

然而，柴姆托波爾兒子去年才公布他罹患了阿茲海默症，不到1年就傳出離開人世的消息，讓許多人相當不捨，尼坦雅胡也深感惋惜：「托波爾是魅力十足且精力充沛的多方位藝人，在世界各地自豪地代表以色列，並且得到鮮少有人獲得的國際認可。」