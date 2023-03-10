眼見不一定為真，《百度》命理專欄分享，牡羊座、獅子座、天蠍座和摩羯座，雖然外表看起來很強勢、堅強，但其實他們都擁有一顆脆弱敏感的心，卻不願意向他人表現出來，只好想方設法掩蓋心目中的不安與軟弱。

▎牡羊座

牡羊座總是充滿熱情和衝勁，看起來自信又很有活力，然而這種外在表現，其實掩蓋了他們內心的脆弱與敏感。牡羊座害怕失敗或事情失去控制，所以總是想盡辦法保持自己的主導地位和掌控力，他們也拒絕向別人展示自己的軟弱，習慣性地以表面的堅強掩蓋內心的脆弱。

▎獅子座

獅子座威猛而勇敢，總是充滿魅力與自信，天生適合當個領導者；不過藏在強勢外表底下的，是他們容易受傷的內心，尤其是他們被忽視或誤解時，不希望被人看到自己脆弱、受傷的樣子，所以總是會假裝鎮定，以熱情和自信來掩蓋心中的不安。

▎天蠍座

天蠍座有很強烈的自我保護慾望，很難對其他人敞開心扉，他們內心敏感多疑，常常對別人的言行過度解讀，很容易受到情感上的傷害，但他們不願意讓別人知道自己內心很脆弱，或被對方的言行舉止傷害，所以總是維持著神祕和冷漠的人設，試圖掩蓋內心的敏感。

▎摩羯座

摩羯座個性穩健而務實，有很強烈的責任感和自我要求，追求完美與成功，然而看似強大的他們，其實也有一顆敏感的心，害怕被別人看作失敗者或弱者，不希望表現出自己的不安和恐懼，所以就用外在的冷靜理智，來包裝心目中的脆弱。