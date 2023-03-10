高雄市長陳其邁率團訪日，他10日前往九州福岡縣拜會福岡縣知事服部誠太郎，雙方就產業、運動、教育、觀光等面向進行交流與討論。陳其邁表示，高雄和福岡都擁有職棒球團，盼藉由棒球等運動建立友好關係，擴及至教育等領域互動，也恭喜日本9日奪下WBC世界棒球經典賽首勝。

陳其邁致詞時表示，恭喜日本隊9日晚間在WBC世界棒球經典賽取得勝利，更提及福岡是締造日本職棒「日本一」4連霸的軟體銀行鷹隊主場，而高雄也是中華職棒台鋼雄鷹隊的主場。日本田徑名校福岡大學更曾到高雄移地訓練和學生交流，希望能由深受2國熱愛的棒球等運動促成雙方友好交流，並擴大為更廣泛的教育等議題合作。

高雄和福岡同是台日2國重要國際港灣城市，陳其邁指出，高雄與福岡在產業特性及未來城市方向上，也有極高相似性。目前高雄全力發展亞洲新灣區「5G AIoT創新園區」、台積電等半導體產業形成的高科技廊帶，全面促進產業轉型及高雄智慧城市等建設，而福岡則很早就開始重視資通訊產業的發展，雙方在市政經驗上有很多交流空間，期望藉此次來訪相互帶動城市、產業的實質交流。

服部誠太郎表示，台日之間在經濟文化的交流非常興盛，隨著接下來福岡與高雄的直航航班增加，相信未來雙方在半導體產業、觀光、與金融相關領域，都能有更深入的交流。