民進黨主席賴清德8日在中執會建議，為避免造成社會負面觀感，綠議員不得投身2024立委選戰，艱困選區或非民進黨選區例外，而此舉被外界視為針對國民黨的新北市長侯友宜和台北市議員徐巧芯。徐不甘示弱，除了在昨（9）日宣布自己要變成「打賴專家」，今（10）更在臉書貼出，她提告「賴系子弟兵」的偵查庭傳票。

徐巧芯在臉書撰文，號外！她告發前行政院發言人陳宗彥的案子要開偵查庭，自己身為告發人，將到地檢署說明案情。此外，她還提到，「之前還有一個蛋頭前法官立委跟我說都不會通知我，不覺得臉腫腫的嗎？」據了解，應是指綠營立委劉櫂豪日前在政論節目上，提到起訴書或不起訴通知不必寄給告訴人的相關說法。

陳宗彥在台南任職期間涉嫌接受業者提供的性招待服務及貪汙，遭人踢爆後，徐巧芯馬上再到北檢重新告發其涉貪一事。因該案偵查庭即將召開，徐巧芯也高喊，「我要看到血流成河」，但她也質疑，之前告網軍側翼的事過好久了，不知道什麼時候檢調才要動。

徐巧芯的支持者看到這篇貼文非常興奮，留言「俏麗戰神，戰績輝煌，加油！」、「這就是蜜獾女孩！讚啦！」、「戰力值又提升了」、「國民黨就是少了像巧芯這種戰鬥力」。