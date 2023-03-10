達德集團爆出行賄雲林縣議員以求籌設風機作業順利，雲林地檢署8日大動作搜索議長及其他3名議員的研究室與服務處，10日達德集團執行長潘正綱被裁定羈押，此事引起各界揣測雲林縣議會前年修正「雲林縣建築管理自治條例」是否為導火線。

雲林縣議會2021年10月修正「雲林縣建築管理自治條例」，增修第41條「得委託建築師公會或專業技術團隊協助辦理」，以解決建照審核速度緩慢、流程冗長問題。

不過，這項修正案最後遭內政部駁回，並未公告實施，縣府於2021年11月自提修正案版本，兼顧審核品質與效率。

第41條新條文修正為「自起造人申請執照日起10日內審查完竣，最長不得超過30日」，「對於申請案件有不合規定者，應詳為列舉，一次性通知起造人補充修正」。

達德行賄案爆發後，外界也關注風機的申請與建築法規，雲林縣府表示，風力發電的籌設許可由經濟部能源局審核，縣府的權限為審核變電所、升壓站興建案，但並非每一座風機都須設一座變電所、升壓站。

雲林縣府2021年迄今接獲2座離岸風機、1座陸域風機，提出申請籌設變電所或升壓站。

在雲林縣籌設風機的僅達德集團，幾年前共提出93座風機設置案，至今71座取得能源局核發籌設許可，分別位於麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉、崙背鄉；其中13座風機已裝設，有9座完工。