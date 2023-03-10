台中太平買菸場積極連結在地學校與文化資產，近期與在地百年太平國小推出《疫想天開》學生藝術展，展期至5月28日。（潘虹恩攝）

太平國小推出《疫想天開》學生藝術展，10日上午於太平買菸場熱烈開幕。（潘虹恩攝）

台中太平買菸場積極連結在地學校與文化資產，近期與在地百年太平國小推出《疫想天開》學生藝術展，展期至5月28日。現場展出太平國小5年級學生以「疫情」為主題創作的30件木板畫，學生們充分發揮創意巧思，描繪疫情所帶來的影響，透過藝術傳達對社會的關懷。

《疫想天開，COVID-19的狂想曲－太平區太平國小五年級學生藝術創作展》10日上午於太平買菸場熱烈開幕，太平國小校長湯正茂表示，感謝有這樣的機會，百年的學校來到百年的建築，用藝術的方式展現他們對社會的關懷、對生活的關注，期待透過藝術創作展覽，帶給社會多一分祥和的氣氛，大家創造出共好、互助的社會氛圍。

太平國小藝術教師鄭芬蘭說，他一直都希望學生有機會做展覽，近年疫情大家深刻體驗，無論有無確診，對於生活都有很大影響，於是以此為題，帶領孩子分組討論疫情下的無助、害怕、擔心等心情，以及如何關懷社會，孩子們都很有憐憫心，知道要照顧別人，透過從中引導，孩子的想法結合成一幅幅畫作在今天展現出來，希望能讓更多人看見孩子們的才華。

太平國小5年級學生王映雅說，這次展覽由5年級9個班級分組創作，首先要將木板打磨光滑，才能在上面進行繪畫，共花了3、4堂課的時間完成作品。他們組的作品〈在疫情裡的那些天使〉畫出台灣的人們保持1.5的防疫距離、確診的人在醫院安心隔離，還有日本捐贈的愛心疫苗，感謝他們的付出，希望這些病毒能早日離開台灣。

太平區長許貴芳說，太平國小不管是弦樂團、口琴樂團都在全國音樂比賽有精彩成績，這次邀請太平國小學童把過去遭遇疫情的影響，透過藝術創作完成共30件木板油畫作品，作品中可以看到學童藝術創作的想像力；未來太平買菸場這個藝術平台，會邀請更多學校將美術作品、音樂、藝術文化帶進來，藉此推廣在地藝文，展現各校美學教育成果。