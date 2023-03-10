香港名媛蔡天鳳上月驚傳被前夫一家謀害，不僅遺體被分屍，還遭到烹煮，引起華人社會議論紛紛，傳聞她因遺體碎裂，先前請法師招魂並未成功。今(10日)案發地大埔龍尾村舉行超渡儀式，當地的委員會特別砸大錢請來多名法師坐鎮超渡，村長受訪時更透露，大概有2到3位居民因此罹患了恐慌症，需要吃安眠藥才能入眠。

蔡天鳳上月在出門接孩子途中，疑似不幸遭前夫一家設局殺害，檢警一度被前夫家人影響辦案進度，幸好後來在證據被處理掉前得到搜索令，進入前夫鄺姓一家位於大埔龍尾村的租屋處發現一雙藏在冰箱中的雙腿和兩大鍋肉湯，事後更在湯鍋內發現蔡天鳳的頭顱，軀體和雙手等部位則暫未尋獲。

蔡天鳳頭七當天，夫家便請法師到案發現場招魂，法師表示死者目前魂魄四散且相當驚恐，一連舉行了兩場招魂法事都未成功招到所有魂魄。而據《香港01》報導，案發後大埔龍尾村的居民都人心惶惶，遺憾當地純樸的風氣因此壟罩上一層陰影，為此今上午特別在凶宅門口舉行超度法事，現場還可看到寫著「為啟建大埔龍尾村遭冷血殺害肢解慘死 蔡天鳳亡魂功德法會」的布條。

今上午10時，法會正式開始，可見約7、8位法師在現場敲鐘念經，當地代表約60多位居民也一一上香，龍尾村原居民村長陳天送受訪時表示，感謝多個鄉公所、大埔鄉事委員會等單位出錢出力，還有善心人士贊助，才讓今天的法會得以進行，目前還是有2、3位居民反應因此得到不安和恐慌症，先前紅十字會有派人做心理輔導，村長也會繼續與民政處、社會福利署聯繫，提供居民長期的心理治療，盼大家都能早日回歸原本的正常生活。