基隆市仁愛橋由於列為危橋，急需改建，目前已通過交通維持計畫，預計3月17日晚間舉辦里民說明會，4月10日起將封橋正式施工。基隆市政府10日由發言人余治明與公務處長陳耀川再針對替代路線以及受影響公車說明，向市民提前宣導，希望能將交通衝擊降到最低。

余治明表示，由於市府先前已經請專業評估單位對於仁愛橋進行檢測，發現有許多問題，包含主樑損壞、鋼筋混凝土剝落，相當危險，故需要盡快改建，維護市民安全。

▲仁愛橋改建因「忠四路站」受影響的公車及客運班次。（基隆市政府提供/徐佑昇基隆傳真）

▲仁愛橋施工安樂區及中山區車輛改道路線指引。（基隆市政府提供/徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府工務處長陳耀川表示，由於施工期間有270天是橋樑，還有30天是管線，因此共需300天，因此安樂區與中山區的民眾需要改走替代路線。安樂區的民眾須改走安樂路、成功一路再接仁五路；中山區的民眾，若是從西定路方向來的，須改走安一路、孝四路、孝三路、忠二路、愛一路再接仁五路，若是從中山一路方向來的，須改走忠一路、愛一路再接仁五路。

基隆市公車處表示，由於公車的「忠四路站」會受到影響，因此會盡力研議替代路線，並從3月15日起，在受影響的公車站、公車內部張貼告示，告知民眾替代路線或替代站牌，藉由提早加強宣導，讓民眾都能獲知資訊，避免造成民眾搭乘公車的困擾。

公車處指出，本次受影響的公車路線為：304 408 501 502 503 505 508 509 605 801 802 803；受影響的客運路線為：787 789 790 791 1031 1032。

余治明表示，為了市民安全，本次仁愛橋拆除重建勢在必行，但因為位於交通要道，市府會全力協調並宣導，務必要對市民朋友的影響降到最低，也期待完工後，帶給市民一個安全、便利的新橋。