第一金證券董事長陳致全表示，2022年因通膨升息、疫情、戰爭等因素衝擊全球金融市場，連帶影響台股表現，台灣加權指數下跌4081點，跌幅達22%，日均量更從2021年的4,778億縮減至3,052億，減幅超過3成，整體證券業營運表現遭逆風衝擊，在諸多不利因素下，第一金證券的各項財務表現持穩，2022年EPS達0.66元，同業排名更從第19名躍進至第12名，顯示公司持續成長茁壯中。

今年前二月集中市場合計反彈1365點，讓公司獲利交出優異成績，累計前二月稅後純益2.65億元，較去年同期大幅成長324％，EPS 0.43元，在券商同業排名一舉跳升7名成為第5名，稅後獲利及EPS均暫居官股券商第一名。

第一金證券過去兩年透過組織調整、積極的業務策略及強化基礎建設增強營運韌性，不僅在組織上首創同業編制數位發展事業群統籌全公司數位業務發展，設置投資長精進公司整體自營操作績效；為提供客戶最佳電子交易服務，汰換核心系統，推出大戶交易、高頻交易等系統及新增美股即時報價功能，並與第一銀行iLEO數位帳戶開通銀行證券全新帳戶機制，透過集團間的數位引流提供客戶更安全、快速、便利的交易；重點的資安防護，公司雖列為證交所第三級券商，但率先同級券商設置資安長及強化資安措施，資安等級已達證交所要求資本額100億以上之二級券商標準。

總經理李美芳進一步表示，這兩年來營運績效逐漸顯見，各項業務更獲外部機構肯定，如第一金權證、第一金麻吉app去年獲國家品牌玉山獎最佳產品獎，公司更獲得最佳企業獎；永續發展配合第一金控為永續金融先行者聯盟成員之一積極展開相關舉措，去年更獲台灣永續投資獎「永續主題投資」、「股東行動(投票行使)」兩項銀獎，亦連續兩年入列證交所盡職治理資訊揭露較佳名單之機構。

在權證業務方面，第一金證券已建立市場品牌，未來仍將考量差異化與顧客偏好，打造市場區隔性，同時強化造市系統穩定性及避險模式優化，提升獲利穩健性。承銷部去年主辦樂迦再生、星宇航空、漢達生技等市場注目案件，進一步提升承銷市場地位，近年更積極扮演中介機構角色，2022年更是首家官股券商獲得證交所「推動創新獎」承銷商及櫃買中心「戰略新板最佳合作夥伴獎」獎項。展望今年，公司目標將持續提升承銷市場地位，除積極尋找優質案件外，並將配合政府政策著墨東協市場及六大核心戰略產業，去年12月與今年2月，分別與證交所、櫃買中心前往越南及馬來西亞招商，獲當地台商和華商不錯的迴響，未來將持續耕耘。