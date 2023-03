中信金控法人說明會由中信金控總經理陳佳文、幕僚長暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持,中信金控表示,2022年獲利表現穩健,儘管台灣人壽受國際市場波動及防疫保單理賠影響,然中信銀行獲利表現十分亮眼,仍帶動金控整體收益。

中國信託銀行2022年合併稅後盈餘年成長24.7%,達371.42億元,創歷史新高,更為同業第一,其中存放業務成長動能強勁,整體放款年成長達17.2%,且受惠於臺美升息,淨利差較2021年大幅提升17個基點,帶動淨利息收入年成長27.3%;手續費收入方面,財富管理業務雖受市場波動影響,信用卡業務、個人金融及法人金融等相關手續費收入仍持續成長。中信銀行截至2022年底之合併逾期放款比率為0.49%,合併呆帳覆蓋率為332.1%,呆帳成本為26個基點,資產品質十分穩定。

保險業務方面,台灣人壽持續導入高價值商品策略及多元化投資布局,損益兩平率持續降低,2022年初年度保費收入市占率為7.4%,業界排名第五;截至2022年12月底外匯價格變動準備金累計金額已達122億元。然受到2022年投資市場劇烈波動、防疫保單理賠及準備金上揚影響,影響台灣人壽2022年全年獲利表現。永續經營方面,中信金控為金融監督管理委員會「永續金融先行者聯盟」的第一屆主席,承諾在綠色採購、資訊揭露、投融資與議合、協助與推廣、國際接軌五大面向採取積極行動,引領金融同業發揮正面影響力。此外,中信金控率先加入碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF)、全球影響力投資聯盟(Global Impact Investing Network, GIIN)、自然相關財務揭露工作小組(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)、「生物多樣性核算金融聯盟」(The Partnership for Biodiversity Accounting Financials, PBAF)等國際組織,也因此獲得國際肯定,如連續三年入選標普全球(S&P Global)永續年鑑(The Sustainability Yearbook),亦自2020年以來持續榮獲摩根士丹利(Morgan Stanley Capital International, MSCI)ESG評比AA等級;另外中信金控更持續獲選為摩根士丹利(Morgan Stanley Capital International, MSCI)ESG 領導者指數(ESG Leaders Indexes)成分股、大中華企業可持續發展指數臺灣金融業第一名、以及彭博性別平等指數(Bloomberg Gender-Equality Index, GEI)成分股。