群聯2月合併營收為32.75億元，月成長13%、年減少38.29% ；累計至2月營收達新台幣61.53億元，年衰退42%。

執行長潘健成表示，近期已逐漸感受到中國大陸供應鏈需求緩步回溫，全球客戶也很積極透過規格提升以刺激需求拚業績。由於通膨等因素，不期待今年整體出貨量成長；然而，因NAND價格已經處於相對低點，將有助於刺激NAND模組儲存容量的提升，進而有助於NAND產業整體供需狀況改善；再者，NAND原廠自去年10月份開始陸續減產以及降低資本支出，降低整體NAND的供給，未來只要需求逐漸上升，將可能出現缺貨現象。

此外，潘健成強調，因為大環境不佳、NAND原廠裁員節流減少支出、系統廠因庫存壓力與高成本因素放緩研發PCIe 5.0高階新規格機種，因此，市場對於旗艦PCIe 5.0 SSD的需求可能延後至2024下半年才會發酵；然而，由於消費者對於高速運算與儲存的需求依舊存在，再加上群聯是市場上除了NAND原廠以外唯一量產PCIe 4.0 SSD控制晶片的供應商，群聯的PCIe 4.0 SSD儲存方案也因此熱賣；換言之，如果PCIe 5.0 SSD普及發酵延後，也將有助群聯提升PCIe 4.0 SSD的整體市占率。而不管是PCIe 5.0或是PCIe 4.0 SSD，群聯都具備最先進且已量產的儲存方案，將完整的滿足市場對於高速傳輸與儲存容量的需求。