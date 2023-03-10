國立中山大學「毒藥物暨生醫快篩科技研究中心」10日與日本最大科儀製造商—台灣島津（Shimadzu）科學儀器公司締約，將在中山成立台灣第一間「衛星實驗室」，配置各式先進化學分析儀器，應用在急診室，可進行精準且快速的毒物鑑定，以加快急性中毒者的急救時效。

未來「衛星實驗室」將展示急診醫學、毒物學、醫藥學、鑑識科學、食品安全、環境化學及工業化學等關領域的應用。

中山大學副校長郭志文表示，「衛星實驗室」裡將進駐由台灣島津公司所提供的各項全新的化學分析儀器，包括有氣相層析儀（GC）、氣相層析質譜儀（GC／MS）、高效液相層析儀（HPLC）、高效液相層析質譜儀（HPLC／MS）、紫外／可見光譜儀（UV／Vis）、傅立葉轉換紅外光譜儀（FTIR），以及各式樣品製備儀器，總價值超過千萬元，儀器也將分享給中山大學進行研究與教學使用。島津公司也將長期提供化學系研究生獎學金，共同培育優秀化學分析人才。

島津製作所社長山本靖則（Yasunori Yamamoto）與台灣島津公司社長橋本洋介（Yosuke Hashimoto）表示，「衛星實驗室」配有島津最先進的質譜與光譜分析儀器，除了協助培育台灣分析化學的人才之外，對台灣尖端化學分析技術的開發，也有加乘的作用。

中山大學「毒藥物暨生醫快篩科技研究中心」主任謝建台指出，中心自2017年成立至今，聚焦於開發可快速檢測微量的化學及生化物種的大氣質譜技術，已獲得國內外30多項專利，也致力於以所開發之技術協助解決各式生活、環境，與醫藥學的問題。

中心成員、醫科所副教授李啟偉成功將大氣質譜儀應用在急診毒物的快速檢測，只需數10秒鐘，即可完成檢測。應用在急診室，可對來自急性中毒患者的檢體，進行精準且快速的毒物鑑定，以加快急救的時效。

台灣島津科學儀器公司的母公司為「日本株式會社島津製作所」，1875年於日本京都市創設至今，在全世界分析儀器界中規模第二大，也是全日本最大的科儀公司。