美食—KY自去年下旬開始，已連續七個月繳出營收正成長，動能逐漸加溫。展望2023年，美食—KY積極發展的美國市場預期將受惠加速展店貢獻，帶動營收持續成長。中國大陸第一季也開始看到景氣復甦跡象，烘焙、飲料等民生必需消費的動能有機會逐季改善，若加上85度C重啟門市展店腳步，以及單店營收的回升，美食—KY烘焙旺季的營運表現值得期待。

在美國市場，85度C門市的日均來客數過去幾個月不斷走揚，二月份已回到2020年初以來的新高，有效帶動當地營收改寫同期新高。對比2022年的高基期，美食—KY在北美市場今年前二月累計營收較去年同期仍強勢成長超過三成。今年預計陸續開出的全新北美門市，法人樂觀看待美食—KY2023年的成長空間。

美食-KY在大陸市場營運動能開始有顯著改善，年減幅度收窄至低個位數，是2021上半年以來的最佳表現。法人預期，上半年85度C在大陸市場的營運動能，可望伴隨民生必需消費的復甦，而持續增溫，助攻美食—KY合併營收表現。