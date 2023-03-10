政大地政系與系學會為幫助在校學生了解職涯發展，並見證「念地政系送土地」，於9日舉辦系友返校經驗分享，3名受邀系友分別是洪靜瑩（滿庭芳地政士事務所所長）、王瑞雲（台北市地政局副局長）、郭志祥（喬大地產開發股份有限公司專案經理）。活動中，除了由地政系系主任孫振義親自把「土地所有權狀」轉交所有被贈與人，3名系友也各自分享職涯經驗。

洪靜瑩提醒，在校生可把握大學期間，取得地政士、不動產經紀人資格，並為報考不動產估價師做準備；特別強調過去被稱為代書的「地政士」，是一種可做一輩子的好工作。

王瑞雲投入公職後，從基層人員一路爬到副局長，更為台北市率先實踐「地政士開業變更線上申辦」、「地政規費無現金支付」、「地籍謄本自動櫃員機」等，強調做對市民生活有幫助的事，就是自我職業的價值。

郭志祥從科技專業、證券業、房仲到土地開發，32歲時毅然選擇重新出發，展開地政之路，2017年重返校園就讀政大地政系碩士在職專班、2018年取得不動產經紀人資格。他特別強調，人生沒有捷徑，要比別人用力工作兩倍，把一天當兩天用，勇於投資才能脫貧。