嘉義市補助家犬貓絕育3月10日起開跑，每位飼主限定補助2隻，全市有25家特約動物醫院可做手術，市府也預告首座寵物公園位於彌陀映月橋畔「綠映水漾公園」，將於5月中旬落成啟用，歡迎民眾帶毛小孩來嘉旅遊。
嘉義市政府建設處表示，動物保護法規定飼主應為寵物絕育、植入晶片、辦理寵物登記，未完成者可處罰鍰5萬至25萬元不等，為減輕飼主負擔，市府每年補助家犬家貓絕育手術費用，公犬（貓）每隻800元、母犬（貓）每隻補助1500元。
今年補助絕育期間自3月10日至10月31日止，有25家特約動物醫院供選擇，動物醫院向飼主收取全額絕育手術費用後，飼主再向市府申請絕育補助，詳細資訊可洽詢市府建設處（05）2226945。
市府也將於3月26日、4月30日、5月28日開辦流浪犬貓絕育活動，若民眾欲帶未絕育的流浪犬貓絕育，可撥打（05）2168661電話預約手術場次時間。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。