嘉義市補助家犬貓絕育3月10日起開跑，每位飼主限定補助2隻，全市有25家特約動物醫院可做手術，市府也預告首座寵物公園位於彌陀映月橋畔「綠映水漾公園」，將於5月中旬落成啟用，歡迎民眾帶毛小孩來嘉旅遊。

飼主照顧毛小孩，帶狗狗健檢。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府建設處表示，動物保護法規定飼主應為寵物絕育、植入晶片、辦理寵物登記，未完成者可處罰鍰5萬至25萬元不等，為減輕飼主負擔，市府每年補助家犬家貓絕育手術費用，公犬（貓）每隻800元、母犬（貓）每隻補助1500元。

今年補助絕育期間自3月10日至10月31日止，有25家特約動物醫院供選擇，動物醫院向飼主收取全額絕育手術費用後，飼主再向市府申請絕育補助，詳細資訊可洽詢市府建設處（05）2226945。

嘉義市是寵物友善城市 常可見飼主帶著毛小孩參與活動。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

市府也將於3月26日、4月30日、5月28日開辦流浪犬貓絕育活動，若民眾欲帶未絕育的流浪犬貓絕育，可撥打（05）2168661電話預約手術場次時間。